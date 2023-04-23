الهلال الأحمر: الميليشيات تنهب مخازننا فى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول الهلال الأحمر، لقد عالجنا أعدادا كبيرة من مصابى الاشتباكات، مشيرا إلى ارتفاع أعداد المستشفيات المعطلة فى السودان. وأضاف مسؤول الهلال الأحمر، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الميليشيات تقوم بنهب مخازننا فى الخرطوم.

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