أمريكا تنفى التنسيق مع ميليشيا الدعم لإجلاء دبلوماسييها من السودان

جدة - نرمين السيد - نفى مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية، ما صدر عن ميليشيا الدعم السريع، قائلًا: "إن الولايات المتحدة لم تنسق معهم لإجلاء الأفراد الأمريكيين من العاصمة الخرطوم، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وقال جون باس، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإدارية: "العملية نفذتها وزارة الدفاع فقط"، نافيًا ما نشرته ميليشيا الدعم السريع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التنسيق مع أمريكا ودعمها هذه العملية، وقال فى اتصال هاتفى مع إعلاميين: "لم يكن هذا هو الحال". وأعلن لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، نجاح الجيش الأمريكى فى إجلاء موظفى الحكومة الأمريكية من السودان. وأضاف: "أنا فخور بأفراد الخدمة المتميزين الذين نفذوا ودعموا هذه العملية بدقة واحترافية فائقة".

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