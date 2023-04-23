أشرف سنجر: السودان على مذبحة الحرب الأهلية.. والشعب يدعم جيش بلاده

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الاتصالات لم تتوقف بين ميليشيا الدعم السريع والجيش السودانى، خصوصا أن هذه الميليشيا كانت جزءًا من تكوين الجيش السودانى أو هيكل من يحكم فى المؤسسة العسكرية.





وأضاف سنجر، خلال مداخلة عبر الفيديو لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة ستضع يدها مع أى ممثل للحصول على مصالحها فى هذه الأزمة، وإجلاء رعاياها الدبلوماسيين أو العسكريين، لافتًا إلى أن ميليشيا الدعم السريع كانت قد اتخذت مواقع استراتيجية على الأرض فى الخرطوم.

وأوضح أنه حتى يتحقق للأمريكيين الذهاب إلى جيبوتى أو الانتقال من السودان إلى نقطة فى البحر الأحمر، سيحتاجون إلى تأمين.

وقال أشرف سنجر، إن هناك صعوبة فى فهم ما يحدث من صانع القرار الأمريكى حتى الآن، إذ أنه هناك حديث عن مسؤولية طرفى النزاع فى الخرطوم حتى الآن، وحديث عن توقيع عقوبات على الطرفين، متسائلاً عما إذا كانت الولايات المتحدة تبحث عن طرف ثالث يأتى ليحكم السودان أو يدير العملية السياسية فيها!

واعتبر أنه كان يجب على الولايات المتحدة أن تدعم الشرعية فى هذا الموقف، مضيفًا أن حجم المشاهدات والاهتمام بكلمة رئيس المجلس السيادى السودانى الفريق أول عبدالفتاح البرهان تؤكد جليًا أن السودان معه، وأن المواطنين السودانيين هم من يقفون مع الجيش ويدعمونه.

وأكد خبير السياسات الدولية أن كلمة البرهان كانت تعبيرًا جليًا عن مصالح السودان، مضيفًا أن الموقف المتسرب يضع السودان على مذبحة الحرب الأهلية. وحذر من أن الأمر يسير فى سيناريوهات متعددة بدءًا من اليوم.