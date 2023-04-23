الجيش السودانى: ميليشيا الدعم السريع ارتكبت عدة انتهاكات ضد بعثات دبلوماسية

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش السودانى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "ميليشيا الدعم السريع اعتدت على موكب السفارة الفرنسية بإطلاق النار مما أدى إلى تعطيل عملية الإخلاء"، كذلك تم إصابة أحد الفرنسيين بعيار نارى من قناص إضافة إلى مهاجمة مقر البعثة فى برى.

وأضاف الجيش السودانى، أن الميليشيا اعتدت أيضا على موكب إخلاء أفراد السفارة القطرية المتجه لبورتسودان ونهبت أموالهم و جميع حقائبهم.