أوكرانيا تكشف حجم الخسائر الروسية منذ بدء العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و675 دبابة و7 آلاف و131 من المركبات المدرعة و2837 من النظم المدفعية و539 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و289 من أنظمة الدفاع الجوى و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و730 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 339 من المعدات الخاصة.

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