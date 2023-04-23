انقطاع التيار الكهربائى بعدد من الأحياء السكنية بـ الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أصدرت الجمعة، بيانًا، هنأت فيه الشعب السودانى بعيد الفطر المبارك، مؤكدة أن تلك الأوضاع سوف تنجلى بتكاتف الجيش والشعب.
وقالت القيادة فى البيان، المنشور على صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "نهنئ شعبنا بعيد الفطر الذى صادف أوضاعًا استثنائية نؤكد أنها ستنجلى بتكاتف الجيش والشعب".
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