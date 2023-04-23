القاهرة الإخبارية: نفاد المواد الغذائية فى المراكز التجارية بـ السودان

جدة - نرمين السيد - وكان الرشيد المعتصم، الباحث بمركز الخرطوم للحوار، قد أكد فى وقت سابق لـ قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحياة متوقفة بالخرطوم، والأهالى يبحثون عن الغذاء.

ويأتى ذلك بعدما قرر برنامج الغذاء العالمى وقف جميع عملياته بـ السودان، بعد مقتل 3 من موظفيه.