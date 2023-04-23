قائد الحرس الرئاسى السودانى يتفقد أسرى ميليشيا الدعم السريع (فيديو)

وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، فقد أظهر الفيديو اللواء ركن نادر المنصورى، وهو يُطمئن الأسرى والجرحى من ميليشيا الدعم السريع، مؤكدًا أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والجرحى، وسيتم نقلهم إلى المستشفى.
وقال مسؤولون أمريكيون فى ساعة مُبكرة من صباح اليوم الأحد، إنه تم إجلاء جميع موظفى الحكومة الأمريكية من سفارة واشنطن فى الخرطوم، ومن بينهم عدد صغير من الدبلوماسيين من دول أخرى، فى عملية شهدت إجلاء أقل من 100 شخص، وسط استمرار القتال فى السودان.
ويأتى ذلك فى ظل مواجهات عنيفة يشهدها السودان منذ منتصف الشهر الجارى، بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة، محمد حمدان دقلو، ما أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.
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