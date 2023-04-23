«القاهرة الإخبارية» ترصد الجهود الدولية لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان

جدة - نرمين السيد - رصد تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، الجهود الدولية لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان، إذ يعكف العديد من البلدان على تنفيذ خطط إجلاء رعاياها من السودان، الذى يشهد استمرار الاشتباكات المسلحة بين الجيش السودانى وميليشيات الدعم السريع، منذ أسبوع مضى.





وبحسب تقرير "القاهرة الإخبارية"، فقد ترأس ريشى سوناك، رئيس الوزراء البريطانى، اجتماعًا طارئًا لمناقشة هذا الملف، فيما تمكنت الخارجية السعودية من إجلاء رعاياها من السودان إلى جدة. كما أعلن الأردن بدء تنفيذ خططه لإجلاء رعاياه من الخرطوم، كما تحدث الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن عزم بلاده وفرنسا والصين وبريطانيا إجلاء رعاياها من السودان. وأشار التقرير إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية اتخذتا خطوات فعلية نحو إجلاء رعاياهما من السودان، من خلال إرسال طائرتين عسكريتين إلى جيبوتى، تمهيدًا لتنفيذ عملية الإجلاء. فيما أبدى الجيش السودانى استعداده التام لتوفير المساعدات اللازمة لإجلاء الرعايا الأجانب، فى ظل الأحداث الجارية.

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