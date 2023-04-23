العالم اليوم - نداء عاجل للمصريين خارج الخرطوم.. التوجه إلى أقرب نقطة

انتم الان تتابعون خبر نداء عاجل للمصريين خارج الخرطوم.. التوجه إلى أقرب نقطة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 10:19 صباحاً - دعت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها الأحد، المواطنين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدا لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة، ويأتي ذلك في إطار متابعة أجهزة الدولة المصرية لتطورات الأزمة السودانية.

وحددت نقاط التجمع في البيان على النحو التالي:

مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر.

مكتب وادي حلفا القنصلي بمدينة وادى حلفا بولاية الشمالية.

ودعت الوزارة المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقا لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، بما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الاجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليات مصر في بورسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان، وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك.