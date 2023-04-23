العالم اليوم - إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم بطلق ناري

انتم الان تتابعون خبر إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم بطلق ناري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 10:19 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، أن أحد أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم، أصيب بطلق ناري.

وجاء الإعلان عن طريق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الذي أكد أن أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري.

ولم تكشف الخارجية المصرية حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن الحادث.

وجاء على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية: "بسبب الإصابة، يجب التأكيد مرة أخرى على ضرورة توخى أقصى درجات الحذر حفاظا علي سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان".

وفيما يتعلق بوضع البعثة الدبلوماسية، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسي المصري تفرض عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمليه بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية في المغادرة.

أما بشأن الموقف المتعلق بعملية إجلاء أعضاء الجالية المصرية في السودان وأعضاء البعثة الدبلوماسية والبعثات الفنية الرسمية، أكد أحمد أبو زيد أن الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة اَلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد دعت المواطنين المصريين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدا لإجلائهم