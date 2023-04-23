السفير الروسى بالخرطوم: 140 شخصا يرغبون فى مغادرة السودان

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير الروسى فى الخرطوم، أندرى تشيرنوفول، أن 140 شخصاً أكدوا للسفارة الروسية، الرغبة فى مغادرة السودان عن طريق سفارة روسيا، مشيرا إلى أن القائمة تتزايد بسبب طلبات مواطنى دول رابطة الدول المستقلة وعدد من الدول الأخرى.





وقال السفير الروسى: "القائمة التى نأخذها فى الاعتبار من المواطنين والدبلوماسيين الروس وما إلى ذلك، هى حوالى 300 شخص". وأضاف، "حتى الآن، أعرب حوالى 140 شخصًا عن رغبتهم فى الإجلاء، وهذه القائمة لا تنمو على حساب المواطنين الروس، فهم جميعا قد حسموا أمرهم، ولكن على حساب مواطنى رابطة الدول المستقلة وبعض البلدان الأخرى". وكانت عدة دول قد أعلنت عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر للجيش السودانى ضد قوات الدعم السريع. واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السودانى وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطارى" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكرى والمكون المدنى فى ديسمبر الماضى، الذى أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف فى الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السودانى.

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