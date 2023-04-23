القاهرة الإخبارية: إطلاق نار ونشوب حرائق فى حى الصحافة بـ الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل القناة الإخبارية، إن المواطنين فى السودان يلزمون منازلهم تحسبا للاشتباكات، مشيرا إلى أن ميليشيا الدعم السريع تواصل انتهاك الهدنة المعلنة. وأضاف أن الميليشيا تمارس عمليات إرهابية وجرائم فى الخرطوم.

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