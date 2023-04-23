القاهرة الإخبارية: فرنسا تبدأ عملية إجلاء رعاياها من السودان

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن عملية الإجلاء من السودان تشمل مواطنين أوروبيين، بحسب ما أوردته القناة الإخبارية. ويأتى ذلك، عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إجلاء موظفى سفارتها وعائلاتهم، صباح اليوم من السودان. يشار إلى أن عدة دول كانت قد أجلت رعاياها من السودان بعدما دخلت المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أسبوعها الثانى، وفشل تطبيق الهدنة المؤقتة المعلنة.

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