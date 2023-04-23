مدير الأغذية العالمى بـ تشاد: نتوقع وصول مزيدا من اللاجئين السودانيين

جدة - نرمين السيد - قال مدير برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى تشاد، إن البرنامج يتوقع وصول مزيد من اللاجئين السودانيين عبر الحدود هربًا من الاشتباكات الدائرة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع، بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وعبر ما بين عشرة آلاف و20 ألف سودانى الحدود إلى تشاد بالفعل بعد أسبوع من بدء الاشتباكات فى العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى فى البلاد.

وقال بيير أونورا، مدير البرنامج فى تشاد، لـ"رويترز": "نتوقع مزيدًا من الموجات، ذلك أكيد. على الفور، حين يسمح الموقف الأمنى لهم بالقدوم. توجد بلدات كبيرة بالقرب من الحدود والموجودون فيها لم يتمكنوا من التحرك".

وقال "أونورا" إن 400 ألف لاجئ سودانى فروا خلال صراعات سابقة منتشرين فى 14 مخيمًا بمنطقة الحدود فى تشاد.

ولا يستطيع سكان العاصمة السودانية الخرطوم مغادرة منازلهم بسبب القصف، كما أن الآلاف من الأجانب عالقون بسبب الاشتباكات الدائرة فى الخرطوم ومناطق أخرى من السودان، ومن بينهم موظفو السفارات وعمال المساعدات وطلبة.

وقال الجيش السودانى، إنه سيساعد فى إجلاء الرعايا الأجانب بعد أن تسببت الاشتباكات على مدى أسبوع فى مقتل مئات المدنيين.

وقال "أونورا": "برنامج الأغذية العالمى سيستعد لاستقبال 100 ألف على الأقل. من المرجح أن يكون هناك المزيد، لذلك علينا أن نكون مستعدين".

وأضاف أن أغلب من وصلوا فى الأيام القليلة الماضية كانوا من النساء والأطفال من قرى على الحدود.

وأردف "عدد الأطفال مدهش. فوجئنا برؤية هذا العدد الكبير من الأطفال يعبرون الحدود. فُطرت قلوبنا لرؤية النساء والأطفال تحت الأشجار. عانى بعضهم من العنف واحترقت منازلهم ودُمرت قراهم ونُهبت أحياؤهم تمامًا".

وتابع "أونورا" أن هناك ضرورة ملحة لتوفير مياه شرب كافية فى المنطقة الصحراوية القاحلة.