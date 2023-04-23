جدة - نرمين السيد - وأكدت السفارة أن هناك اتصالات مستمرة مع الروس المتواجدين فى أماكن آمنة نسبيا وبعيدة عن خطوط التماس بين الجانبين المتناحرين فى السودان، مشيرة الى أن جميع المواطنين الروس يلتزمون بتعليمات عدم الخروج الى الشوارع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: إجلاء جميع مواطنينا من نقاط القتال بالخرطوم لمبنى السفارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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