القاهرة الإخبارية: بايدن يعلن إجلاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية من الخرطوم

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ القاهرة الإخبارية، أكد بايدن أن أمريكا علقت مؤقتًا الأنشطة فى السفارة الأمريكية بالسودان، قائلًا إن العنف المأساوى فى السودان يجب أن يتوقف، مطالبًا الجانبين بتنفيذ وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار.

وأجلت الولايات المتحدة، فى الساعات الأولى من اليوم الأحد، نحو 70 أمريكيًا من موظفى سفارتها وأسرهم، من الخرطوم، ثم تم إغلاق مبنى السفارة بعد انتهاء عملية الإجلاء.

وأوضح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية الإجلاء شاركت فيها 6 مروحيات هبطت فى منبى السفارة فى السودان.