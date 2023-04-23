العالم اليوم - تحذير.. هذه "الأطعمة الشهيرة" تمنعك من فقدان الوزن

انتم الان تتابعون خبر تحذير.. هذه "الأطعمة الشهيرة" تمنعك من فقدان الوزن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 07:19 صباحاً - إذا كنت تهتم بعدم اكتساب وزن زائد، فقد تبدو قطعة من الفاكهة بمثابة خيار وجبة خفيفة خالية من الشعور بالذنب، إلا أنها لا تُصنف على قدم المساواة.

ويقول أحد خبراء الحميات الغذائية مايكل موسلي إن بعض أنواع من الفاكهة قد يعيق بالفعل فقدان الوزن، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.

وأوضح موسلي أنه يجب تجنب "الفواكه الاستوائية الحلوة مثل المانغو والأناناس والبطيخ بسبب محتواها العالي من السكر".

واقترح بدلا من ذلك اختيار التوت أو التفاح أو الكمثرى (الإجاص)، مشيرا إلى أن هذه الفاكهة تحتوي على "نسبة سكر أقل" من مثيلاتها الاستوائية.

وكشف موسلي عن الفوائد الصحية لتناول تفاحة في اليوم، قائلا إن هذه "الوجبة الخفيفة اللذيذة" يمكن أن تحسن تدفق الدم وتقوي العقل وتقلص محيط الخصر.

وقشر التفاح غني بمركبات كيميائية تسمى الفلافونويد، ويمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب والوظيفة الإدراكية.

وأوضح موسلي أن تناول أحد أنواع هذه الفاكهة المتواضعة يوميا ارتبط به عمر أطول، حيث يمكن أن يحسن نسب الكوليسترول ويقلل الالتهاب.

إنقاص الوزن بسرعة

إذا كنت تبحث عن إنقاص الوزن بسرعة، فقد اقترح موسلي أيضا "خفض السكر مباشرة" عن طريق الاستغناء عن الحلويات والمشروبات السكرية والحلويات، وأوصى بدلا من ذلك بتناول التوت أو قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة.

وجد العلماء أن تناول ما يعادل ثلاثة أكواب ونصف من البروكلي يوميا يمكن أن يحسن بشكل كبير صحة الأمعاء، بالإضافة إلى المساعدة في إدارة الوزن وصحة الدماغ والالتهاب ووظيفة المناعة.

الزبادي الكامل الدسم المعزز بالتوت والمكسرات والقرفة من بين توصياته.

وجبة الإفطار