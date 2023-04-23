العالم اليوم - شهران يحددان مصير ميسي.. رحلة باريس انتهت وبرشلونة ينتظره

انتم الان تتابعون خبر شهران يحددان مصير ميسي.. رحلة باريس انتهت وبرشلونة ينتظره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 05:20 صباحاً - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مسيرة ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان ستنقضي بنهاية الموسم الجاري، بعد أن قضى موسمين مع النادي الفرنسي.

وقالت الصحيفة إن النادي لن يمدد عقد أسطورة الكرة الأرجنتينية لموسم إضافي، بعد انتهاء عقده الحالي مع باريس سان جرمان بعد نحو شهرين من الآن.

وأوضحت أن رئيس النادي ناصر الخليفي يهدف إلى جعل باريس سان جرمان مشروعا أكثر استدامة من الناحية المالية، مع عدد أقل من النجوم وتركيز أكبر على المواهب الفرنسية الشابة.

ومن جهة أخرى، يأمل برشلونة الإسباني في استعادة ميسي مجانا هذا الصيف، علما أنه سيكون قد أكمل عامه السادس والثلاثين، حيث أكد مسؤولو النادي الاتصال باللاعب لإقناعه بالعودة إلى "كامب نو".

وأكدت "ميرور" أن ميسي على دراية بهذا الاهتمام، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وتتوقف الصفقة المحتملة الآن بشكل أساسي على الوضع المالي لبرشلونة، حيث على النادي تحقيق أرباح قبل تسجيل أي عقود للاعبين جدد الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن "برشلونة عازم على التعاقد مع ميسي، مع اقتراح بأن يكون اللاعب على استعداد لتخفيض كبير في أجره.