قتيلان و12 مصابا في حريق مطعم بمدريد

جدة - نرمين السيد - واندلع الحريق فى وقت متأخر ليلة أمس الجمعة بمطعم "بورو كاناليا بار اند ريستو" الإيطالى فى حى سالامانكا بوسط المدينة.

وقال لويس مارتينيث ألميدا، رئيس بلدية مدريد، للصحفيين اليوم السبت، أمام المبنى إن أحد القتيلين موظف بالمطعم والآخر زبون.

وقال شاهد لصحيفة "الباييس" إن الحادث وقع عندما استخدم نادل مادة كحولية ومصدرًا للنيران لإضافة لمسة على طبق بيتزا قبل تقديمه فامتدت ألسنة اللهب إلى الجدران والسقف.

وذكرت أجهزة الطوارئ أن زبائن المطعم تكبدوا العناء أثناء محاولتهم الهرب لأن الحريق اشتعل بالقرب من المخرج الرئيسي.