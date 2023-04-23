العالم اليوم - السودان.. الإنترنت يعمل بكفاءة 2 %

انتم الان تتابعون خبر السودان.. الإنترنت يعمل بكفاءة 2 % من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 04:19 صباحاً - أعلنت مؤسسة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت، أن الشبكة تشهد انهيارا شبه كامل في السودان، الذي يشهد اشتباكات منذ أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكشفت رسم بياني لـ"نت بلوكس"، أن كفاءة الإنترنت في السودان تتراجع بشكل يومي منذ بدء الصراع، حتى وصلت إلى 2 بالمئة فقط الأحد.

وأدت المعارك المحتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى تدهور حاد في الخدمات، المتراجعة أصلا في السودان.

وتعاني مناطق متفرقة في البلاد من انقطاع إمدادات المياه والكهرباء، كما خرجت المستشفيات الواقعة في مناطق الاشتباكات من الخدمة.

والجمعة ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 413 شخصا قتلوا وأصيب 3551 آخرون منذ اندلاع القتال.

وتشمل حصيلة القتلى 5 على الأقل من عمال الإغاثة، في بلد يعتمد على المساعدات الغذائية.