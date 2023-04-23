استطلاع: أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع للرأى أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس، إيمانويل ماكرون الذى تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها منذ أيام احتجاجات "السترات الصفراء" فى آخر عام 2018، وهو تراجع يعود بشكل رئيسى إلى إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد رسميا.





وبحسب الاستطلاع الذى أجراه "المعهد الفرنسى للرأى العام" (إيفوب) لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، فقد أبدى نحو 26% فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس، بتراجع نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل فى شهر مارس الماضى.

وتقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23%)، والذى سجل فى ديسمبر 2018 فى ذروة أزمة "السترات الصفراء".

غير أن نسبة التأييد المسجلة فى الاستطلاع الحالى، هى أدنى بـ 15 نقطة مقارنة بشعبية ماكرون لدى إعادة انتخابه لولاية ثانية فى أبريل 2022.

ومن أصل 72% من المستطلعين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن أداء الرئيس الفرنسى، قال 47% إنهم غير راضين بشكل كبير، بزيادة قدرها سبع نقاط منذ صدور قانون المعاشات التقاعدية فى 15 أبريل الجارى.

أما رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، فقد أظهر الاستطلاع أيضا تراجع شعبيتها، بحيث أن 27% فقط ممن شملهم الاستطلاع، راضون عن أدائها، أى أقل بنقطتين مما كان عليه قبل إصدار القانون.

وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت فى الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجارى على عينة من 1955 شخصا تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر.