العالم اليوم - زلزالان يهزان منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 02:16 صباحاً - أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالين أحدهما بقوة 6.1 درجة والآخر قوته 5.8 درجة هزا منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا، في وقت متأخر من السبت.

وقال المركز إن الزلزال الأول وقع على عمق 43 كيلومترا، بينما الثاني على عمق 40 كيلومترا، وكان الفارق بينهما بضع ساعات.

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