الخارجية العراقية تعلن إجلاء طاقمها الدبلوماسى من مبنى السفارة فى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف - فى تصريح صحفى نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "نجحنا فى إجلاء الكادر الدبلوماسى العراقى من مبنى السفارة فى الخرطوم بعملية نوعية".

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