العالم اليوم - 5 صواريخ روسية تستهدف خاركيف شرقي أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 01:19 صباحاً - أصابت 5 صواريخ روسية على الأقل مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا والمناطق المحيطة بها في وقت متأخر من مساء السبت، مما ألحق بعض الأضرار في مبان مدنية، حسب مسؤولين محليين.

وتطلق روسيا منذ أشهر طائرات مُسيّرة وصواريخ، باتجاه مجموعة متنوعة من الأهداف الأوكرانية، في محاولة لتدمير البنية التحتية الحيوية. وكتب حاكم المنطقة أوليه سينيغوبوف على تطبيق "تلغرام"، أن صاروخا أصاب منزلا في قرية كوتلياري إلى الجنوب من خاركيف، بينما تسبب صاروخ آخر في اندلاع حريق كبير بالمدينة نفسها.

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