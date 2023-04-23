الخارجية الأوكرانية: نحتاج لمساعدات عسكرية أكبر بـ10 مرات لإنهاء الحرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 12:29 صباحاً - أكد أندريه ميلنيك، نائب وزير الخارجية الأوكراني، على ضرورة زيادة المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن بلاده تحتاج لعشرة أضعاف تلك المساعدات للاستمرار في صد القوات الروسية.

تلقينا دعم هائل ولكنه لا يكفي

وتابع أندريه ميلنيك، في تصريحات له: "نشعر بالامتنان تجاه حلفائنا على مساعدتهم العسكرية المستمرة، ولكنها لا تكفي، فأوكرانيا تحتاج لمساعدات عسكرية أكبر بـ 10 مرات لتنجح في إنهاء الغزو الروسي في العالم الحالي.

ودعا “ميلنيك” حلفاء أوكرانيا لتجاوز الخطوط الحمراء الصناعية، مشيرًا إلى تردد بعض الحلفاء في إمداد أوكرانيا بأسلحة أكثر تطورًا وقوة، كما دعا لضرورة إنفاق 1% من الناتج الإجمالي المحلي على الأسلحة التي يتم إرسالها لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لا يقارن بما كان ينفقه الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا أن بلاده تلقت دعم عسكري بإجمالي 55 مليار وهو رقم ضخم ولكن لا يكفي.

دبابات حديثة

يذكر أن مارجريتا روبليس وزيرة الدفاع الإسبانية، أكدت تعهد بلادها بإرسال 6 دبابات حديثة من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا، مؤكدة أن الدبابات ستصل إلى كييف خلال أيام قليلة، مشيرة إلى إرسال ما يقرب من 20 مركبة نقل برفقة الدبابات المذكورة، كما أشارت إلى عملية إصلاح لعدد 4 دبابات حديثة والتي سيتم شحنها إلى أوكرانيا فور جاهزيتها.