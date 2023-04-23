العالم اليوم - الأهلي يكرم ضيفه الرجاء بهدفين نظيفين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 12:22 صباحاً - حقق الأهلي المصري فوزا مريحا بهدفين نظيفين على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدفي الأهلي مدافعه محمد عبد المنعم في ختام الشوط الأول بضربة رأس متقنة، وعزز الفريق القاهري فوزه بهدف ثان للاعب الوسط حمدي فتحي، الذي سدد بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

ويلتقي الفريقان إيابا في الدار البيضاء بعد أسبوع من الآن.