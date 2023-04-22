العالم اليوم - ريال مدريد يطارد برشلونة "من بعيد"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 11:20 مساءً - قاد ماركو أسينسيو وإيدر ميليتاو ريال مدريد للفوز 2-صفر على سلتا فيغو، السبت، ليقلص الفارق الذي يفصله عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني إلى 8 نقاط.

وقبل 8 جولات على نهاية الموسم، حافظ ريال ثاني الترتيب على آماله الضئيلة في الفوز باللقب، بوصوله إلى النقطة 65 خلف برشلونة الذي يستضيف أتلتيكو مدريد الأحد.

ولم يخسر أتلتيكو المتألق في آخر 13 مباراة بالدوري، وفاز في آخر 6 مباريات ويحتل المركز الثالث بفارق 13 نقطة خلف برشلونة و5 نقاط خلف ريال مدريد.

وبعد هزيمته السبت، يحتل سلتا فيغو المركز 12 برصيد 36 نقطة.

وهيمن ريال مدريد على المباراة في ملعبه، وافتتح أسينسيو التسجيل بتسديدة من مسافة قريبة مستغلا عرضية فينيسيوس جونيور في الدقيقة 41.

وضاعف المدافع ميليتاو تقدم فريقه بعد بداية الشوط الثاني مباشرة، بعدما ارتقى عاليا ليسدد ضربة رأس إلى داخل الشباك.