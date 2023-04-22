السعودية: وصول الدفعة الأولى لمواطنينا ورعايا دول أخرى قادمين من السودان

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية السعودى المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجى، إن القيادة السعودية تعمل دائما على راحة مواطنيها فى الخارج، وبناء عليه اتخذ القرار بإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين السعوديين المتواجدين فى السودان، وأيضا تم إجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة.





جاء ذلك خلال استقباله اليوم السبت، الدفعة الأولى من مواطنى المملكة الذين تم إجلاؤهم من السودان، وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، وذلك لدى وصولهم اليوم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية قى الأسطول الغربى بجدة، على متن سفينة "جلالة الملك الجبيل"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف "الخريجى" إن رحلة نقل المواطنين السعوديين والرعايا كانت طويلة بدءا من الخرطوم مرورا بعدد من المناطق فى السودان حتى الوصول إلى بورسودان، وبتكاتف الجهات الحكومية فى المملكة العربية السعودية، والدور الكبير لوزارة الدفاع التى قامت بتنفيذ هذه الخطة، نحتفل جميعا بعودة أبنائنا وأبناء الدول الشقيقة والصديقة إلى أرض المملكة العربية السعودية والتى تواكبت مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

من جانبهم، أعرب المواطنون السعوديون ورعايا الدول الشقيقة والصديقة عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية، وللجهات المعنية فى المملكة على ما بذلوه من جهود لتأمين نقلهم، والعمل على تسهيل إجراءات وصولهم إلى المملكة.

كما كان فى استقبال المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة، مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملى، وقائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس وقائد الأسطول الغربى اللواء البحرى الركن يحيى العسيرى، وعدد من المسؤولين فى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة التى تمثل الرعايا الواصلين.