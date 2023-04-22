عاجل.. القاهرة الإخبارية- الجيش السودانى: الدعم السريع يواصل انتهاك الهدنة

جدة - نرمين السيد - أكد الجيش السودانى، أن ميليشيا الدعم السريع تواصل انتهاك الهدنة.



جدة - نرمين السيد - أكد الجيش السودانى، أن ميليشيا الدعم السريع تواصل انتهاك الهدنة. جاء ذلك فى نبأ عاجل ورد عبر القاهرة الإخبارية.

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