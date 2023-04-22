جدة - نرمين السيد - قال الجيش السودانى، اليوم، إن عملية إجلاء البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول الأجنبية على الأراضى السودانية ستبدأ خلال ساعات، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية- الجيش السودانى: بدء إجلاء البعثات الدبلوماسية خلال ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.