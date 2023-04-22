ترحيل 20 دبلوماسيا ألمانيا من موسكو ردا على طرد برلين لموظفين روس

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، ترحيل أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا من موسكو، وذلك ردا على طرد موظفين بالبعثات الدبلوماسية الروسية من ألمانيا.





وقالت زاخاروفا، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية: "إن أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا يتم طردهم من روسيا". وكانت الخارجية الروسية قد نددت فى وقت سابق من اليوم بقرار ألمانيا بطرد دبلوماسيين روس من برلين بشكل جماعى، متوعدة بالرد بالمثل.من موسكو ردا على طرد برلين لموظفين روس

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