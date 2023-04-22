العالم اليوم - غموض في برلين.. طائرة روسية تهبط رغم "الحظر"

انتم الان تتابعون خبر غموض في برلين.. طائرة روسية تهبط رغم "الحظر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 06:22 مساءً - قال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية، إن طائرة روسية حلقت من موسكو إلى برلين، السبت، بتصريح دبلوماسي خاص.

ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل عن الحمولة أو الركاب.

وتعتبر الواقعة "نادرة جدا"، منذ أن أغلق الاتحاد الأوروبي المطارات والمجال الجوي في أوروبا أمام جميع شركات الطيران الروسية في فبراير 2022.

وأثارت الرحلة الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت.

وأشارت مصادر على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الرحلة كانت بهدف نقل عدد من الدبلوماسيين الروس "المطرودين" من ألمانيا، وإعادتهم إلى موسكو.

وكانت السلطات الألمانية قد قررت طرد الدبلوماسيين الروس بأعداد كبيرة، السبت، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية لوكالة تاس.

وجاء في البيان الروسي: "قررت سلطات جمهورية ألمانيا الاتحادية تنفيذ طرد جماعي لأعضاء البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا. وندين بشدة هذه الإجراءات التي اتخذتها برلين، والتي لا تزال تدمر بشكل واضح النطاق الكامل للعلاقات بين روسيا وألمانيا".

"كرد على أعمال برلين العدائية، قرر الجانب الروسي طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا، وكذلك الحد بشكل كبير من الحد الأقصى لعدد موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية".