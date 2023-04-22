العالم اليوم - لنقل الرعايا الأجانب من السودان.. دور استراتيجي هام لجيبوتي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 06:22 مساءً - مع دخول الأزمة السودانية أسبوعها الثاني، واحتدام الصراع الداخلي في البلاد، وإغلاق المطارات، برزت جيبوتي خلال الأيام الماضية كقوة استراتيجية جديدة أمام عدد كبير من الدول لنقل رعاياها خارج السودان المشتعل.

وتستعد قوى دولية لإجلاء رعاياها ورعايا دول حليفة عبر قواعدها العسكرية في جيبوتي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. الإجلاء السريع.. "مؤشر خطير" يقول الباحث السوداني في الشأن السياسي، إبراهيم ناصر، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، إن محاولات الدول لإجلاء رعاياها سريعا من السودان "تعكس مؤشرات خطيرة حول تطورات الصراع الراهن".

تشير جهود إجلاء الرعايا في الوقت الراهن إلى "استمرار الصراع المسلح لفترة أطول مما هو متوقع".

تخشى الدول من تعرض رعاياها لمخاطر في ضوء استمرار القتال بين الأطراف المتنازعة في السودان، لذلك تحشد جهودها من أجل إعادتهم . جيبوتي.. المحطة المهمة تمثل جيبوتي محطة مهمة بالنسبة للدول في نقل الرعايا، لأسباب جغرافية وسياسية أيضا، لذلك برزت خلال الساعات الماضية كقوة استراتيجية .

إضافة إلى جيبوتي، يتوقع الباحث السوداني أن يتم إجلاء رعايا بعض الدول عن طريق السعودية، خاصة فيما يتعلق برعايا الدول العربية، للمساهمة في حل الأزمة الراهنة .

خلال الساعات الماضية أعلنت عدة دول منها الولايات المتحدة، واليابان وكوريا الجنوبية إرسال تعزيزات إلى قواعدها العسكرية داخل جيبوتي لنقل رعاياها من السودان . الولايات المتحدة مسؤول أميركي قال، الجمعة، إن الولايات المتحدة "تستعد لإرسال عدد كبير من الجنود ضمن قوات إضافية إلى قاعدتها في جيبوتي، في حالة الإجلاء من السودان في نهاية المطاف".

البنتاغون أكد نشر قدرات إضافية في مكان قريب بالمنطقة "لأغراض طارئة"، تتعلق بتأمين وربما تسهيل مغادرة موظفي السفارة الأميركية من السودان، إذا اقتضت الظروف ذلك. كوريا الجنوبية وصلت صباح، السبت، طائرة عسكرية إلى قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي بشرق إفريقيا، لتكون في حالة تأهب للتوجه إلى السودان وإجلاء رعايا البلاد من هناك عندما يسمح الوضع بذلك .

يعيش 26 كوريا جنوبيا في السودان .

ذكرت وزارة الدفاع في بيان: "ستكون طائرة النقل وقواتنا على أهبة الاستعداد في قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي القريبة، لدعم عملية الإجلاء التي تشكل أولوية قصوى لنا". اليابان غادرت طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية متجهة إلى جيبوتي، الجمعة؛ استعدادا لإجلاء المواطنين اليابانيين من السودان، وسط تصاعد الاشتباكات العسكرية .

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن طائرة النقل من طراز (سي-130) غادرت قاعدة كوماكي الجوية بوسط ولاية أيشي، لتقف في حالة تأهب في جيبوتي لإخراج 63 مواطنا يابانيا من السودان، معظمهم في العاصمة الخرطوم . توظيف الجغرافيا على الرغم من صغر مساحتها، تملك جيبوتي أحد أبرز المواقع الاستراتيجية في منطقة القرن الإفريقي، بقربها من مضيق باب المندب المهم للتجارة العالمية .

استفادت البلاد من تسابق القوى الدولية على التواجد العسكري الدائم فيها، لحماية مصالحها الاستراتيجية.

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