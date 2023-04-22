عاجل.. القاهرة الإخبارية.. الجيش السودانى: أخمدنا التمرد

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن الجيش قوله: شعبنا كان فى الموعد ولم يخذل قواته المسلحة، وأن القوات المسلحة برهنت على قابليتها الكبيرة للتعامل مع أى متغيرات تستهدف البلاد.

وتابع الجيش السودانى: مازال المتمردون يستهدفون بعض المواقع بالقصف المدفعى وأعمال القنص، ويصعب تحديد مدى زمنى معين لنهاية العملية ونسعى جاهدين للقضاء على التمرد.