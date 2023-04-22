وفاك: روسيا تعتزم التخلى عن اليورو والدولار

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، أن روسيا تعتزم فى المستقبل التخلى عن اليورو والدولار لصالح اليوان والروبل وستنتقل إلى العملات الوطنية عند الدفع مقابل موارد الطاقة.





وقال نوفاك - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "لقد تغير الاتجاه كثيرا من حيث تقليل استخدام الدولار أو اليورو، وبسبب المشاكل الحالية المتعلقة بالتسويات بواسطة هاتين العملتين فى حساباتنا، سننتقل فقط إلى العملات الوطنية، واليوان مطلوب هنا، والروبل مطلوب كذلك". وأضاف "أنه سيستمر العمل فى هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الجانب الصينى يدفع قيمة الغاز باليوان، وجزئيا بالنسبة للنفط، وجارى كذلك التسديد بالروبل، مشددا على أننا سنواصل تطوير هذه التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية". وأشار إلى أن حاليا هناك اهتمام كبير بشراء موارد الطاقة الروسية، لذلك من الضرورى إنشاء آليات تسوية، وهى يمكن أن تكون فقط بالعملات الوطنية.

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