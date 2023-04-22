العالم اليوم - "رقم خرافي"..كم أضاف مليارديرات روسيا لثرواتهم العام الماضي؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 02:16 مساءً - كشفت النسخة الروسية من مجلة "فوربس" رقما صادما لثروة أغنى أغنياء روسيا، موضحة أنهم أضافوا 152 مليار دولار إلى ثرواتهم خلال العام المنصرم، بدعم من ارتفاع أسعار الموارد الطبيعية، والتعافي من خسارة فادحة لحقت بهم بعد بدء الحرب الأوكرانية مباشرة.

بالأرقام.. ثروات مليارديرات روسيا قائمة فوربس روسيا الرسمية تضم 110 مليارديرات، بزيادة 22 عن العام الماضي.

إجمالي ثرواتهم ارتفع إلى 505 مليارات دولار، من 353 مليار دولار في قائمة عام 2022 .

القائمة كان من الممكن أن تطول، لولا تخلي 5 من المليارديرات عن جنسيتهم الروسية . تغييرات ما بعد الحرب "فوربس" الروسية أوضحت أن "نتائج التصنيف العام الماضي تأثرت بالتوقعات المثيرة للذعر بشأن الاقتصاد الروسي".

المجلة أشارت إلى أن إجمالي ثروة المليارديرات الروس بلغ 606 مليارات بالدولار عام 2021، أي قبل بدء الحرب، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. عوامل أثرت على مليارديرات روسيا بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال قواته إلى أوكرانيا في 24 فبراير من العام الماضي، فرض الغرب ما وصفها بأنها "أقسى العقوبات" على الاقتصاد الروسي وبعض من أغنى أغنياء روسيا في التاريخ الحديث .

بوتين قال إن "الغرب يحاول تدمير روسيا"، وروج مرارا لفشل العقوبات الغربية في تدمير الاقتصاد الروسي أو حتى في منع السلع الفاخرة الغربية والمكونات الأساسية من الوصول إلى روسيا .

انكمش اقتصاد روسيا 2.1 بالمئة عام 2022 تحت ضغط العقوبات الغربية، لكن موسكو تمكنت من بيع النفط والمعادن والموارد الطبيعية الأخرى للأسواق العالمية، لا سيما الصين والهند والشرق الأوسط .

رفع صندوق النقد الدولي هذا الشهر توقعاته للنمو الروسي في عام 2023 إلى 0.7 بالمئة من 0.3 بالمئة، لكنه خفض توقعاته لعام 2024 إلى 1.3 بالمئة من 2.1 بالمئة.

الصندوق توقع أيضا أن يضر نقص العمالة وخروج الشركات الغربية باقتصاد روسيا .

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