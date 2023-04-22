العالم اليوم - ترامب في مأزق قانوني جديد.. وثيقة تكشف "الاجتماع المجنون"

انتم الان تتابعون خبر ترامب في مأزق قانوني جديد.. وثيقة تكشف "الاجتماع المجنون" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 01:19 مساءً - وثيقة جديدة، قد تضع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في مأزق قانوني جديد، وهذه المرة بتهمة محاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

الوثيقة الجديدة، هي عبارة عن شهادة لمستشارين سابقين لدونالد ترامب، أشاروا فيها إلى أن الرئيس السابق شارك في مناقشة حول خطط الوصول إلى برمجيات نظام التصويت في ولايتي ميشيغان وجورجيا، كجزء من الجهود المبذولة لتفادي الهزيمة في الانتخابات الرئاسية 2020.

تم تسليط الضوء على الشهادة، التي تم في رسالة إلى مسؤولين فيدراليين.

نجح حلفاء ترامب في نهاية المطاف في نسخ برامج الانتخابات في هاتين الولايتين، ويتم فحص خرق بيانات التصويت في جورجيا من قبل المدعين كجزء من تحقيق جنائي أوسع حول ما إذا كان ترامب وحلفاؤه قد تدخلوا في الانتخابات الرئاسية هناك. مشاركة ترامب في مناقشة "خطة جورجيا" يمكن أن تزيد من مخاطر تعرضه لمأزق قانوني هناك.

وروى عدد من مساعدي وحلفاء ترامب قصة اجتماع مطول وعنيف في المكتب البيضاوي في 18 ديسمبر 2020، والذي أطلق عليه أحد الأعضاء "الاجتماع الأكثر جنونا لرئاسة ترامب"، وفقا لنيويورك تايمز.

خلال الاجتماع، ترأس الرئيس آنذاك بينما كان مستشاروه يتجادلون بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم السعي لجعل عملاء فيدراليين يصادرون آلات التصويت لتحليلها بشأن الاحتيال.

في شهادة أمام "لجنة 6 يناير" من أحد المساعدين الذين حضروا الاجتماع، تم تسليط الضوء الجمعة على ديريك ليونز، السكرتير والمستشار السابق لموظفي البيت الأبيض، في رسالة إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي من منظمة حرية التعبير للناس، وهي منظمة ليبرالية غير ربحية.

ذكر ليونز أنه خلال الاجتماع، عارض رودي جولياني، الذي كان آنذاك المحامي الشخصي لترامب، مصادرة آلات التصويت وتحدث عن كيف أن حملة ترامب بدلا من ذلك "ستتمكن من تأمين الوصول إلى آلات التصويت في جورجيا من خلال وسائل أخرى. من الاستيلاء "، وأن الوصول سيكون" طوعيا".

قدم الحاضرون الآخرون شهادات مماثلة إلى اللجنة، التي أصدرت في أواخر ديسمبر تقريرها النهائي عن هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي.