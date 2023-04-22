العالم اليوم - الجيش السوداني: سنؤمن المساعدة لإجلاء رعايا وبعثات دول

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 01:19 مساءً - أعلن الجيش السوداني، السبت، أن قائده عبد الفتاح البرهان "وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين إجلاء رعايا عدد من الدول وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد"، وذلك إثر الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.