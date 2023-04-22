الجيش الصومالى يعلن مقتل 18 عنصرا من ميليشيات الخوارج فى جلجدود

جدة - نرمين السيد - وأكد اللواء تريديشا، أحد ضباط الجيش الصومالى - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن قوات الجيش نجحت بالتعاون مع المقاومة الشعبية فى تصفية 18 عنصرا من ميليشيات الخوارج، مشيرا إلى أن الهجوم الإرهابى أسفر عن مقتل ثلاثة من زعماء العشائر فى المنطقة الذين حملوا السلاح للتصدى للإرهابيين.

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