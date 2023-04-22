سنجر: ميليشيا الدعم قتلت أى مجال للتسوية السياسية فى السودان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الاتجاه فى السودان، يجب أن يسير نحو تسوية سياسية مع جماعة التمرد، برعاية دولية أو إقليمية أو بوسطاء محليين من السودان.





وهاجم سنجر ما فعلته ميليشيات الدعم السريع، فى مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "جماعة التمرد كسرت وقتلت أى مجال للحديث عن التسوية السياسية، ربما كان هذا الأمر يمكن حدوثه قبل الرصاصة الأولى". وأضاف: "لكن بعد تعدد الحالات الاستشهاد والقتل فى الشارع السودانى ووصول الأمر إلى ما وصلنا إليه من استهداف للبحثات الدبلوماسية، جعل الأمر مختلفا الآن سواء فى عقول العواصم الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية".

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