8 جرحى بينهم طفلة في حادثي إطلاق نار بالعاصمة الأميركية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أبريل 2023 11:31 صباحاً - قالت إدارة شرطة العاصمة الأميركية إن إطلاق نار في واشنطن مساء الجمعة أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، من بينهم فتاة صغيرة.

لم يسقط قتلى في حادثي إطلاق النار، التي قالت الشرطة إنهما قد يكونان مرتبطان لأنهما وقعا في نفس المنطقة من المدينة في فترة زمنية قصيرة.

حوالي الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي، قال مساعد رئيس خدمات دوريات الجنوب أندريه رايت في مؤتمر صحفي في مكان الحادث إن الشرطة ردت على تقارير عن إطلاق نار في شارع ليباوم ووجدت سبعة رجال أصيبوا بطلقات نارية لا تهدد حياتهم. وقال رايت إن معظم الضحايا انتقلوا بأنفسهم إلى المستشفيات.

قال: ”كان هناك بعض الفوضى، بالطبع، بسبب عدد الضحايا وأقاربهم”.

أثناء تواجد الضباط في شارع ليباوم، تلقت الشرطة بلاغًا بإطلاق النار في الشارع الثاني، حيث عثروا على فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا أصيبت ”بطلق ناري في أطرافها السفلية”، على حد قول رايت، مضيفًا أن الإصابة لم تكن كذلك تهدد الحياة.

كانت الشرطة تبحث عن سيارة وصفها شهود عيان في شارع ليباوم بأنها سيارة سيدان سوداء، من المحتمل أن تكون سيارة مرسيدس، ”مر منها الرماة عبر الكتلة السكنية وأطلقوا النار بشكل عشوائي على الناس”.

قال رايت إنه يعتقد أن واقعتي إطلاق النار مرتبطان بسبب قرب المنطقتين وأوقات إطلاق النار، على الرغم من عدم معرفة الدافع المحتمل على الفور.

قال رايت: ”انها ليلة جميلة … كان هناك أشخاص يتسكعون هنا وكان هناك أشخاص يتنقلون في مسرح الشارع الثاني”. لسبب ما لديك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنه من المقبول إطلاق النار على عدة أفراد في موقعين مختلفين. ولن ندع هذا الأمر يمر”.