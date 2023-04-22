«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات فى محيط القصر الرئاسى بالسودان

جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر عسكرية، أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من السيطرة على مقر القيادة العامة بعد اشتباكات قوية مع ميليشيا الدعم السريع.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أصدرت أمس الجمعة، بيانًا، هنأت فيه الشعب السودانى بعيد الفطر المبارك، مؤكدة أن تلك الأوضاع سوف تنجلى بتكاتف الجيش والشعب.

وقالت القيادة فى البيان، المنشور على صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "نهنئ شعبنا بعيد الفطر الذى صادف أوضاعًا استثنائية نؤكد أنها ستنجلى بتكاتف الجيش والشعب".