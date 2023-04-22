العالم اليوم - 10 أشياء يجب أن تكون داخل حقيبتك على متن الطائرة

انتم الان تتابعون خبر 10 أشياء يجب أن تكون داخل حقيبتك على متن الطائرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 11:24 صباحاً - كشف مضيف طيران عن الأشياء العشرة الأهم، التي يحرص على وضعها، في الحقيبة المحمولة على متن الطائرة، خلال رحلات السفر، والتي ينصح كل مسافر بالحرص على وضعها.

يعمل بن واتمان، مدير خدمات الخطوط الجوية النيوزيلندية على متن الطائرة، في الجو، منذ ما يقرب من عقد من الزمان، ويتأكد دائما من حزم احتياجاته الأساسية العشرة عندما يسافر: مرطب الشفاة بسبب الجفاف الشديد في الجو.

بخاخ للعينين، لأن الظروف الجافة داخل الطائرة قد تتسبب بالحكة والانزعاج في العينين.

منظف العدسات، لإبقاء النظارات وشاشات الأجهزة الإلكترونية بنظافة تامة.

بخاخ ضبابي للوجه، لإبقاء ترطيب البشرة خلال الرحلات الطويلة خاصة.

سماعات عازلة للصوت، مثل سماعات "أيربودز برو" من شركة أبل.

شاحن الهاتف وشاحن الأجهزة الكهربائية الأخرى.

جهاز Twelve South AirFly الذي يتوصل بمقبس شاشة الكرسي، ويسمح للراكب باستخدام السماعات لشاشة العرض، عبر تقنية بلوتوث.

مفكرة وأقلام، لتدوين الأفكار وكتابة المخططات المقبلة، حيث يمثل وقت الرحلة وقتا هادئا ومميزا للتخطيط.

لمنع ظهور البثور بسبب ضغط الجو، يستخدم بن Origins Super Spot Remover الذي يقول إنه "معجزة" لمنع البثور.

يستخدم بن محفظة سفر بسحاب لتخزين المستندات الهامة والعملات الأجنبية وتنظيمها.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر 10 أشياء يجب أن تكون داخل حقيبتك على متن الطائرة .. في رعاية الله وحفظة