أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 185 ألفا و730 جنديا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و672 دبابة و7 آلاف و130 من المركبات المدرعة و2832 من النظم المدفعية و539 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و289 من أنظمة الدفاع الجوى و308 من الطائرات المقاتلة و293 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و718 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 337 من المعدات الخاصة".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.