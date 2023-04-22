صحيفة سعودية: المملكة تمضى بقوة للمساهمة فى إنهاء الصراعات

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن المملكة تمضى بقوة لتحقيق الاستقرار والمساهمة فى إنهاء الصراعات عبر محاولات جادة لإنهاء الأزمة السياسية والإنسانية الممتدة بكل تفرد وريادة لتعظيم الاستفادة للأطراف وتحقيق أهدافها كونها فى دائرة الدول المؤثرة فى صناعة القرار العالمى.





وذكرت الصحيفة - فى افتتاحيتها الصادرة اليوم السبت، تحت عنوان "التوازنات الإقليمية" - أن الحياة الدبلوماسية فى المملكة تستهل بثقلها عبر ممارساتها التى قدمت بكل شفافية مترجمة تصدرها بخطوات عظيمة تجاه السلام العالمى وعلى أثر ذلك دشنت مرحلة جديدة من العلاقات فى سبيل دعم الوحدة الخليجية العربية والإسلامية، وذلك عبر فتح ملفاتها الكبرى، منوهة بتدخل المملكة السريع لإيقاف التداعيات الكارثية وحل المشكلات العالقة ومد يد المساعدة الإنسانية عبر التواصل الفاعل الذى من أجله تضافرت الجهود لانتزاع الكيان العربى من مناطق الخطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحرك الدبلوماسى الإقليمى اللافت جاء فى إطار حرص المملكة واهتمامها بالتوصل لحل سياسى للأزمة السورية الذى ينهى كل تداعياتها ويحفظ وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وإعادتها إلى محيطها العربى، موضحة أن المملكة ركزت على دبلوماسيتها وبذلت خطوتها الأخرى بعد إعادة علاقتها مع إيران وفتحت مسار المفاوضات اليمنية وعلقت جرس التواصل من خلال زيارة تاريخية قام بها وزير الخارجية السعودى إلى دمشق بعد زيارة وزير الخارجية السورى إلى الرياض، وتتجه المملكة وسوريا نحو استئناف الخدمات القنصلية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

ونوهت الصحيفة السعودية بأنه من المقرر أن تستضيف المملكة القمة العربية فى مايو المقبل، ومن المتوقع أن تكون عضوية سوريا على جدول الأعمال من أجل الدفع بخطة سلام مشتركة وتحفيز الشروع فى حل سياسى يأتى ذلك عبر تلاقى مجموعة من القادة الإقليميين لمناقشة مصير سوريا والتوصل لحل ينهى مسارات الأزمة الراهنة، مؤكدة أن التفاوض السعودى بطرق سلمية عبر الحوار هو توجه حالى يبرز من منطلقات معاصرة تنتهجها المملكة فى سياستها الخارجية من أجل دعم الاستقرار وإثبات قدرتها على كسر الحواجز فى المنطقة.