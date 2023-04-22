العالم اليوم - كلوب يوجه رسالة إلى لاعبي ليفربول.. "هذا هو المطلوب"

انتم الان تتابعون خبر كلوب يوجه رسالة إلى لاعبي ليفربول.. "هذا هو المطلوب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 10:23 صباحاً - قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه وضع أنظاره بالفعل على الموسم المقبل، وحث فريقه على استغلال مبارياته المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للاستعداد بقوة.

وخاض ليفربول مسيرة مخيبة للآمال في الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل فريق كلوب المركز الثامن في الترتيب برصيد 47 نقطة ويتأخر بفارق 9 نقاط عن المركز الرابع، الذي يضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأجرى كلوب، الذي سحق فريقه ليدز يونايتد 6-1 يوم الإثنين الماضي، تغييرات تكتيكية في الأسابيع الأخيرة حيث يتطلع فريق مرسيسايد لإعادة البناء قبل الموسم المقبل.

وقال كلوب للصحفيين الجمعة: "بدأ التفكير بالمستقبل بالفعل، دعني أقول ذلك على هذا النحو، لكن بما أننا هنا فعلينا الفوز بالمباريات الآن".

وتابع: "إذا لم نتأهل لأي مسابقة أوروبية، فمن الواضح أن ذلك سيكون بمثابة خيبة أمل كبيرة، لكن يجب أن نتأكد من أننا لا تضيع الوقت خلال تلك الفترة".

وذكر: "أتمنى أن نتمكن من استخلاص بعض الأشياء من هذا الموسم والتي تكون أكثر فائدة من مجرد معرفة أنه سار بطريقة خاطئة".

ويستضيف ليفربول، الذي خرج من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في مارس، نوتنغهام فورست المهدد بالهبوط في وقت لاحق، السبت.