جوجل يحتفل بيوم الأرض العالمي 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أبريل 2023 09:29 صباحاً - احتفل محرك البحث الشهير غوغل، اليوم السبت، بيوم الأرض، الذي يوافق يوم 22 أبريل من كل عام.

وقام غوغل بتغيير واجهته الرئيسية، تزامنا مع الاحتفال بيوم الأرض، الذي يهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية.

وعادة ما يتم الاحتفال بيوم الأرض في جميع أنحاء العالم من خلال المسيرات والمؤتمرات والمشاريع المدرسية وغيرها من الأنشطة.

وتم إحياء يوم الأرض للمرة الأولى في 22 أبريل 1970، وبينما كان تركيز يوم الأرض الأول على الولايات المتحدة، لكن دينيس هايس Denis Hayes الذي كان المنظم المحلي في أميركا في 1970، أسس منظمة The Bullit Foundation التي جعلت هذا اليوم دوليا وأقامته عام 1990 في 141 بلد.

وتجمع ناشطون في مجال مكافحة تغير المناخ أمام مبنى البرلمان البريطاني، اليوم السبت، بمناسبة يوم الأرض، للحث على اتخاذ إجراءات بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، بينما استعد متطوعون في جميع أنحاء العالم لزراعة الأشجار وإزالة النفايات بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والخمسين لهذه المناسبة.