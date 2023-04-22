العالم اليوم - "خيبة أمل وحزن".. إنتر ميلان يرد على القرار بشأن لوكاكو

انتم الان تتابعون خبر "خيبة أمل وحزن".. إنتر ميلان يرد على القرار بشأن لوكاكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 05:16 صباحاً - أعرب إنتر ميلان عن خيبة أمله، بعد تثبيت إيقاف مهاجمه روميلو لوكاكو لمباراة واحدة، الجمعة.

وقال النادي إن اللاعب "عوقب رغم تعرضه لإساءات عنصرية"، في قبل نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس.

وسيظل لوكاكو، الذي طرد في ذهاب الدور قبل النهائي، موقوفا عن لقاء العودة أمام يوفنتوس الأربعاء، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الرياضية الإيطالية استئناف النادي.

وقال إنتر في بيان: "يشعر نادي إنتر ميلان أنه يجب عليه مواصلة دعمه للاعب، ويعرب عن حزنه البالغ من حقيقة أن الضحية أصبح الطرف المذنب الوحيد".

وقال ممثلو اللاعب إن المهاجم البلجيكي تعرض لإساءات عنصرية خلال مباراة الذهاب في يوفنتوس "قبل وأثناء وبعد ركلة الجزاء"، التي سجلها ليحقق إنتر التعادل 1-1.

ماذا حدث؟

• عقب احتفاله بالهدف، رفع لوكاكو إصبعه إلى فمه أمام جماهير يوفنتوس.

• طرد لوكاكو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، حيث اعتبرت إشارته استفزازية.

• تلقى يوفنتوس أوامر بإغلاق مدرج "تريبونا سود" في ملعبه بعد سماع هتافات عنصرية قادمة من تلك المنطقة.

• تم إلغاء العقوبة على "السيدة العجوز" لاحقا بعد استئناف النادي.