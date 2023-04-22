العالم اليوم - الترجي يعود من الجزائر بفوز ثمين على شبيبة القبائل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 أبريل 2023 04:19 صباحاً - عاد الترجي التونسي من الجزائر بفوز ثمين، عندما تغلب على مضيفه شبيبة القبائل بهدف نظيف، الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبفضل هدف محمد علي بن حمودة في الدقيقة 54، وضع الترجي قدمه اليمنى في المربع الذهبي للبطولة.

وبعد شوط اتسم بالحذر من الطرفين، افتتح بن حمودة التسجيل للضيوف بتسديدة زاحفة في الربع الأول من الشوط الثاني، علما أن الفريقين يلتقيان إيابا في تونس بعد أسبوع.

أما باقي مباريات ذهاب دور الثمانية فتقام السبت، وتجمع سيمبا التنزاني مع الوداد البيضاوي المغربي، والأهلي المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.